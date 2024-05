Україна та Hyundai Engineering співпрацюватимуть в будівництві ядерних об'єктів — Finance.ua

Україна та Hyundai Engineering співпрацюватимуть в будівництві ядерних об'єктів Сьогодні 11:33 — Енергетика

НАЕК «Енергоатом» та корейська Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. (HDEC) домовились про співпрацю у проєктуванні, будівництві та введенні в експлуатацію нових енергоблоків атомних електростанцій в Україні.

Відповідні домовленості у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка і Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Хьон Те Кіма підписали виконуючий обов’язки голови правління АТ НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та виконавчий віце-президент та операційний директор Hyundai Engineering and Construction Йон Чхве.

Що передбачається

Документ, зокрема, передбачає сприяння корейських партнерів у розвитку виробничих потужностей для локалізації виробництва обладнання в Україні.

Галущенко відзначив, що досягнуті домовленості важливі у процесі будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за технологією АР1000.

«Важливо, що разом з корейською стороною ми підписуємо цей меморандум під час війни і, не чекаючи її завершення, рухаємося вперед. Впевнений, що спільно побудуємо в Україні енергетику, яка відповідатиме найкращим світовим стандартам», — наголосив міністр.

Окремо Герман Галущенко подякував Республіці Корея за допомогу, яка надається українському енергосектору з початку повномасштабної війни з росією — 10 вантажів гуманітарної допомоги, серед яких 20 резервних електростанцій та міні-екскаватори.

Наприкінці минулого року українській стороні було передано 60 дизель-генераторів, цього року планується ще 200. Також Корея збільшуватиме підтримку української енергетики через міжнародні організації. Хьон Те Кім зазначив, що підписання меморандуму між «Енергоатомом» та Hyundai сприятиме розвитку україно-корейської співпраці в атомній галузі, зокрема обміну досвідом у сфері ядерних технологій.

«Південна Корея має розвинуту атомну енергетику і експертизу в атомній галузі. НАЕК „Енергоатом“ і Україна в цілому зацікавлені у розвитку нашої співпраці з компанією Hyundai, яка є одним зі світових лідерів на цьому ринку», — зазначив своєю чергою Петро Котін.

