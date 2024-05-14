Україна та Hyundai Engineering співпрацюватимуть в будівництві ядерних об'єктів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та Hyundai Engineering співпрацюватимуть в будівництві ядерних об'єктів

Енергетика
39
Україна та Hyundai Engineering співпрацюватимуть в будівництві ядерних об'єктів
Україна та Hyundai Engineering співпрацюватимуть в будівництві ядерних об'єктів
НАЕК «Енергоатом» та корейська Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. (HDEC) домовились про співпрацю у проєктуванні, будівництві та введенні в експлуатацію нових енергоблоків атомних електростанцій в Україні.
Відповідні домовленості у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка і Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Хьон Те Кіма підписали виконуючий обов’язки голови правління АТ НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та виконавчий віце-президент та операційний директор Hyundai Engineering and Construction Йон Чхве.

Що передбачається

Документ, зокрема, передбачає сприяння корейських партнерів у розвитку виробничих потужностей для локалізації виробництва обладнання в Україні.
Галущенко відзначив, що досягнуті домовленості важливі у процесі будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за технологією АР1000.
«Важливо, що разом з корейською стороною ми підписуємо цей меморандум під час війни і, не чекаючи її завершення, рухаємося вперед. Впевнений, що спільно побудуємо в Україні енергетику, яка відповідатиме найкращим світовим стандартам», — наголосив міністр.
Окремо Герман Галущенко подякував Республіці Корея за допомогу, яка надається українському енергосектору з початку повномасштабної війни з росією — 10 вантажів гуманітарної допомоги, серед яких 20 резервних електростанцій та міні-екскаватори.
Наприкінці минулого року українській стороні було передано 60 дизель-генераторів, цього року планується ще 200. Також Корея збільшуватиме підтримку української енергетики через міжнародні організації. Хьон Те Кім зазначив, що підписання меморандуму між «Енергоатомом» та Hyundai сприятиме розвитку україно-корейської співпраці в атомній галузі, зокрема обміну досвідом у сфері ядерних технологій.
«Південна Корея має розвинуту атомну енергетику і експертизу в атомній галузі. НАЕК „Енергоатом“ і Україна в цілому зацікавлені у розвитку нашої співпраці з компанією Hyundai, яка є одним зі світових лідерів на цьому ринку», — зазначив своєю чергою Петро Котін.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.