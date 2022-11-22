Україна стала найбільшим постачальником вершкового масла та сиру в ЄС — експерти — Finance.ua
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Україна стала найбільшим постачальником вершкового масла та сиру в ЄС — експерти

Казна та Політика
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Україна за три квартали 2022 року стала найбільшим постачальником вершкового масла та сиру до країн Європейського Союзу.
Про це повідомляє аналітичне агентство Інфоагро з посиланням на дані Єврокомісії з торгівлі молочними продуктами.
Зазначається, що за підсумками дев’яти місяців Україна експортувала до ЄС 4,3 тис. т вершкового масла та посідає першу позицію в рейтингу. За даними аналітиків, конкуренцію вітчизняній продукції складають Туреччина та Нова Зеландія, але за підсумками року Україна збереже лідерські позиції.
За цей же період до ЄС з України поставлено 1,5 тис. т товару за сирним кодом. В агентстві зазначають, що найбільшим постачальником цього товару до ЄС Україна стала вперше. Аналітики прогнозують, що за підсумками року Україна може опинитися на другому місці за обсягом постачання сирів до ЄС.
Експерти пояснюють, що збільшити експорт вершкового масла та сиру українським компаніям вдалося завдяки зміні промислового балансу внаслідок війни, зняття торгових обмежень з боку ЄС та сприятливої цінової кон’юнктури для ЄС та України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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