Україна спрощує реєстрацію бавовника для виробництва пороху: ВР ухвалила рішення — Finance.ua
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Україна спрощує реєстрацію бавовника для виробництва пороху: ВР ухвалила рішення

Казна та Політика
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Верховна Рада ухвалила закон про спрощення ввезення та обігу в Україні сортів бавовника, необхідних для виробництва пороху, на період воєнного стану та протягом двох років після його завершення або скасування.
Верховна Рада ухвалила закон про спрощення в Україні реєстрації бавовника, який потрібен для виробництва пороху, повідомили у середу у Мінагрополітики.
«Документ спрощує ввезення та обіг в Україну сортів бавовника, який потрібен для виробництва пороху», — ідеться у повідомленні міністерства у соцмережах.
Як зазначається, на період воєнного стану та протягом двох років з дня його завершення або скасування встановлюється спрощена процедура державної реєстрації сортів та державної реєстрації прав на сорти бавовника без проведення кваліфікаційної експертизи.
Зокрема, як вказано, спрощується:
  • Процедура введення в обіг насіння сортів бавовнику та його використання без проведення сертифікації насіннєвого матеріалу.
  • Процедура державної реєстрації сортів або державної реєстрації прав на сорти бавовника без проведення кваліфікаційної експертизи.
  • Ввезення на митну територію України, проведення досліджень, державних апробацій (випробувань) та промислового виробництва генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням, без державної реєстрації ГМО та отримання відповідних дозволів.
Бавовник — рід багаторічних рослин родини мальвових. Рослина є важливою сировиною для виробництва пороху.
Існує глобальний дефіцит боєприпасів через нестачу пороху, спричинену підвищеним попитом під час війни в Україні, що робить закупівлю снарядів дуже складною.
За матеріалами:
УНН
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