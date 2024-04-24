Україна спрощує реєстрацію бавовника для виробництва пороху: ВР ухвалила рішення — Finance.ua

Україна спрощує реєстрацію бавовника для виробництва пороху: ВР ухвалила рішення Сьогодні 17:33 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила закон про спрощення ввезення та обігу в Україні сортів бавовника, необхідних для виробництва пороху, на період воєнного стану та протягом двох років після його завершення або скасування.

Верховна Рада ухвалила закон про спрощення в Україні реєстрації бавовника, який потрібен для виробництва пороху, повідомили у середу у Мінагрополітики.

«Документ спрощує ввезення та обіг в Україну сортів бавовника, який потрібен для виробництва пороху», — ідеться у повідомленні міністерства у соцмережах.

Як зазначається, на період воєнного стану та протягом двох років з дня його завершення або скасування встановлюється спрощена процедура державної реєстрації сортів та державної реєстрації прав на сорти бавовника без проведення кваліфікаційної експертизи.

Зокрема, як вказано, спрощується:

Процедура введення в обіг насіння сортів бавовнику та його використання без проведення сертифікації насіннєвого матеріалу.

Процедура державної реєстрації сортів або державної реєстрації прав на сорти бавовника без проведення кваліфікаційної експертизи.

Ввезення на митну територію України, проведення досліджень, державних апробацій (випробувань) та промислового виробництва генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням, без державної реєстрації ГМО та отримання відповідних дозволів.

Бавовник — рід багаторічних рослин родини мальвових. Рослина є важливою сировиною для виробництва пороху.

Існує глобальний дефіцит боєприпасів через нестачу пороху, спричинену підвищеним попитом під час війни в Україні, що робить закупівлю снарядів дуже складною.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.