Україна скоротила експорт товарів на 4,1%

Україна у січні — вересні 2025 року експортувала товарів на 29,5 млрд дол. США, що на 4,1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпортувала — на 60,2 млрд дол. США.

Про це повідомила Державна служба статистики , передає Укрінформ.

«За 9 місяців 2025 року експорт товарів становив 29 572,1 млн дол. США, або 95,9% порівняно із 9 місяцями 2024 року, імпорт — 60 191,0 млн дол., або 117,5%», — йдеться в повідмоленні.

Негативне сальдо склало $30,62 млрд, коефіцієнт покриття експортом імпорту — 0,49.

За інформацією установи, зовнішньоторговельні операції Україна проводила з партнерами із 222 країн світу.

