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Україна шукає альтернативи портам Одеси для експорту зерна

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Альтернативні маршрути не можуть замінити чорноморські порти
Альтернативні маршрути не можуть замінити чорноморські порти
«Укрзалізниця» веде переговори із сусідніми країнами щодо розширення маршрутів для експорту зерна на тлі російських атак на чорноморські порти.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на голову компанії Олександра Перцовського.
Частину вантажів уже перенаправляють до дунайських портів, румунської Констанци, а також через Словаччину та Угорщину.
«Ми віримо, що ситуація в портах Одеси покращиться, але водночас продовжуємо розвивати альтернативні маршрути», — заявив Перцовський.

Альтернативні маршрути не можуть замінити чорноморські порти

Водночас залізниця разом із дунайськими портами може перевезти лише третину обсягів, які здатні обробляти чорноморські порти України, зазначив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.
За його словами, залізницею можна експортувати максимум 1 млн тонн зерна на місяць. Можливості дунайських портів обмежує рекордно низький рівень води, який ускладнює судноплавство.
Близько 90% українських поставок зерна проходять через порти Одеси. За словами Висоцького, повноцінної альтернативи цьому маршруту немає, а судна припинили заходити до портів через прямі російські атаки.
За матеріалами:
bloomberg.com
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