Україна розраховує повернути 4,6 млн українців з-за кордону для участі у відбудові — Свириденко — Finance.ua
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Україна розраховує повернути 4,6 млн українців з-за кордону для участі у відбудові — Свириденко

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Український уряд працює над створенням умов для повернення в країну 4,6 млн громадян, які рятувалися від війни та перебувають за кордоном у Європі, адже їхнє повернення необхідне для участі у відбудові та відновленні України.
Про це у Брюсселі журналістам повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
«Українська економіка пережила спад у 30% на кінець минулого року, і половина цього падіння була через те, що скоротилося споживання, частково через те, що скоротилося виробництво. Тож тепер ми як уряд розуміємо, що перед нами виклик, і нам треба повернути наших українців назад. І ми робимо все можливе, ми маємо направити свої зусилля на створення робочих місць, створення грантових програм для організації малого та середнього бізнесу. Тому що ми розуміємо, що зараз у Європі перебуває 4,6 мільйона українців. Нам потрібно, щоб вони повернулися назад для відбудови і для відновлення України», — зазначила Свириденко.
Нагадаємо, падіння ВВП України у 2022 році оцінюється на рівні 30,4%, що є кращим показником, ніж передбачалося. Попередні прогнози передбачали падіння ВВП щонайменше на 40-50%.

Довідка Finance.ua:

  • у січні 2023 року Індекс споживчих настроїв в Україні зменшився на 0,1 пункти та становить 83,8 п. Зросли індекси поточного особистого матеріального становища та очікуваних змін матеріального становища, а також індекс доцільності робити великі закупки;
  • цього року Україна потребує ще 17 млрд доларів на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За матеріалами:
УНН
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