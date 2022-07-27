Україна розраховує до кінця року погодити з МВФ нову програму на суму до $20 млрд — Finance.ua

Україна розраховує до кінця року погодити з МВФ нову програму на суму до $20 млрд
Україна до кінця року розраховує укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд з виплатою протягом двох-трьох років
Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Reuters.
Шевченко нагадав, що Україна подала запит до МВФ і зараз веде консультації щодо нового фінансування. Він сподівається, що нова програма надасть Україні до $20 млрд протягом двох-трьох років у формі угоди stand-by або механізму розширеного фінансування (EFF).
Така програма, обсягом $20 млрд, може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.
«МВФ завжди виступав як партнер України під час війни, — сказав Шевченко. — Я сподіваюся розпочати таку програму цього року».
Голова центрального банку зазначив, що нова програма з МВФ має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема, гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.
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