Україна розраховує до кінця року погодити з МВФ нову програму на суму до $20 млрд — Finance.ua

Україна розраховує до кінця року погодити з МВФ нову програму на суму до $20 млрд Вчора 10:37 — Казна та Політика

Україна до кінця року розраховує укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд з виплатою протягом двох-трьох років

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Reuters.

Шевченко нагадав, що Україна подала запит до МВФ і зараз веде консультації щодо нового фінансування. Він сподівається, що нова програма надасть Україні до $20 млрд протягом двох-трьох років у формі угоди stand-by або механізму розширеного фінансування (EFF).

Така програма, обсягом $20 млрд, може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

«МВФ завжди виступав як партнер України під час війни, — сказав Шевченко. — Я сподіваюся розпочати таку програму цього року».

Голова центрального банку зазначив, що нова програма з МВФ має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема, гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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