Україна розірвала угоди з рф про повітряне сполучення та щодо поставок — Finance.ua

Україна розірвала угоди з рф про повітряне сполучення та щодо поставок
Кабінет міністрів ухвалив рішення припинити дію угод з урядом росії про повітряне сполучення та про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки.
Про це у Телеграмі поінформував представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом рф про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту, вчиненої 12.01.1994», — йдеться у повідомленні.
Також він додав, що припинено дію угоди між Урядом рф і Урядом України про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки, підписаної 08 лютого 1993 року.
Довідка Finance.ua:
- Державне агентство меліорації та рибного господарства України офіційно припинило дію останньої наявної угоди з російською федерацією у галузі рибного господарства в Азовському морі.
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