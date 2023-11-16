Україна ратифікувала Угоду щодо участі в Механізмі цивільного захисту ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна ратифікувала Угоду щодо участі в Механізмі цивільного захисту ЄС

Казна та Політика
111
Україна ратифікувала Угоду щодо участі в Механізмі цивільного захисту ЄС
Україна ратифікувала Угоду щодо участі в Механізмі цивільного захисту ЄС
Після ратифікації Верховною Радою Угоди про участь України в Механізмі цивільного захисту Європейського Союзу Україна стала повноправним учасником механізму і тепер має такі самі права та обов’язки, що й інші країни ЄС.
Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.
«У рамках угоди Україна може співпрацювати з ЄС у сфері цивільного захисту та управління ризиками стихійних лих, що дозволяє покращити координацію та реагування під час надзвичайних ситуацій. Очікується, що угода сприятиме мобілізації допомоги Україні в рамках Механізму цивільного захисту ЄС», — ідеться в повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що як повноцінна країна-учасник Україна тепер може пропонувати допомогу через механізм постраждалому населенню в різних кризах й отримувати співфінансування ЄС на транспортні та операційні витрати. Україна також може отримувати інші інструменти завдяки більш структурованій співпраці в запобіганні катастрофам і готовності до них, наприклад через навчання і тренінги в межах Механізму цивільного захисту ЄС.
«Я щиро вітаю ратифікацію Верховною Радою Угоди про участь України в Механізмі цивільного захисту ЄС. Цей механізм відіграє істотну роль у нашій підтримці України як від початку повномасштабного вторгнення, так і до нього. Повноцінна участь України є ще одним свідченням наших дедалі тісніших відносин», — заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
Читайте також
Механізм цивільного захисту ЄС визнано найбільшою у світі системою координованої міжнародної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Механізм складається з країн-членів ЄС і десяти найближчих партнерів ЄС як країн-учасниць, включно з Україною, і свідчить про прихильність до колективних дій і підтримки під час кризи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.