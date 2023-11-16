Україна ратифікувала Угоду щодо участі в Механізмі цивільного захисту ЄС — Finance.ua

Україна ратифікувала Угоду щодо участі в Механізмі цивільного захисту ЄС Сьогодні 09:42 — Казна та Політика

Україна ратифікувала Угоду щодо участі в Механізмі цивільного захисту ЄС

Після ратифікації Верховною Радою Угоди про участь України в Механізмі цивільного захисту Європейського Союзу Україна стала повноправним учасником механізму і тепер має такі самі права та обов’язки, що й інші країни ЄС.

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

«У рамках угоди Україна може співпрацювати з ЄС у сфері цивільного захисту та управління ризиками стихійних лих, що дозволяє покращити координацію та реагування під час надзвичайних ситуацій. Очікується, що угода сприятиме мобілізації допомоги Україні в рамках Механізму цивільного захисту ЄС», — ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що як повноцінна країна-учасник Україна тепер може пропонувати допомогу через механізм постраждалому населенню в різних кризах й отримувати співфінансування ЄС на транспортні та операційні витрати. Україна також може отримувати інші інструменти завдяки більш структурованій співпраці в запобіганні катастрофам і готовності до них, наприклад через навчання і тренінги в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

«Я щиро вітаю ратифікацію Верховною Радою Угоди про участь України в Механізмі цивільного захисту ЄС. Цей механізм відіграє істотну роль у нашій підтримці України як від початку повномасштабного вторгнення, так і до нього. Повноцінна участь України є ще одним свідченням наших дедалі тісніших відносин», — заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Механізм цивільного захисту ЄС визнано найбільшою у світі системою координованої міжнародної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Механізм складається з країн-членів ЄС і десяти найближчих партнерів ЄС як країн-учасниць, включно з Україною, і свідчить про прихильність до колективних дій і підтримки під час кризи.

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