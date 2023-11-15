Майбутнє в ЄС: на яке фінансування може розраховувати Україна (інфографіка) — Finance.ua

Майбутнє в ЄС: на яке фінансування може розраховувати Україна (інфографіка) Вчора 12:04

Майбутнє в ЄС: на яке фінансування може розраховувати Україна (інфографіка)

Європейська комісія дала «зелене світло» переговорам про членство України в Євросоюзі. На саміті у грудні рішення мають політично затвердити лідери всіх країн-членів (хоча дехто вже обіцяє блокувати), а в березні можуть розпочатися самі переговори. Скільки вони триватимуть, поки що прогнозувати складно — до приєднання має бути готова не лише Україна, а й сам Євросоюз: вступу такої великої країни мають передувати масштабні внутрішні реформи блоку, зокрема його бюджетних механізмів.

Аналітики «Слово і діло», ґрунтуючись на існуючих правилах, розбиралися, яке фінансування та кількість місць у Європарламенті може отримати Україна у разі вступу.

Кожна країна — член Євросоюзу має право на фінансування своїх потреб із загального бюджету, який приймається на сім років. Видання Financial Times отримало документ із розрахунками фінансових наслідків розширення ЄС, з якого випливає, що Україна може отримати 186 млрд євро.

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Наприклад, у рамках Єдиної сільськогосподарської політики Україна може розраховувати на 96,5 млрд євро субсидій і стане найбільшим одержувачем допомоги. Також Україна матиме право на 61 млрд євро з фондів ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури у найбідніших країнах — це також може призвести до того, що деякі інші країни втратять право на фінансування.

Все це, йдеться в документі, призведе до зміни фінансового балансу всередині ЄС — багато країн, які є чистими одержувачами субсидій, стануть чистими донорами.

Усі країни — члени ЄС також представлені в Європарламенті - одному з двох законодавчих органів, прямі вибори до якого відбуваються раз на п’ять років. Наступні вибори до Європарламенту мають відбутися наступного року — очевидно, що Україна на той момент ще не буде членом ЄС і участі в них не візьме.

У Євросоюзі та Кабміні прогнозували, що Україна може приєднатися до блоку не раніше 2029 року — тоді якраз будуть вибори до Європарламенту.

Максимальна кількість депутатів у Європарламенті - 750, вони обираються від кожної країни пропорційно до чисельності населення. Кожна країна отримує щонайменше 6, максимум — 96 місць. Найбільшу кількість місць у Європарламенті має Німеччина, найменшу — Мальта.

Якщо брати останні дані Держстату про чисельність населення — 34 мільйони людей — Україна на сьогоднішній день могла б отримати на виборах до Європарламенту близько 50 місць.

Але оцінити реальну кількість населення України, а отже і перспективи представництва в ЄП, зараз неможливо — через активні міграційні процеси та окупацію частини території.

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