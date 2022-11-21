Україна посіла останнє місце в рейтингу продовольчої безпеки серед країн Європи — Finance.ua

Україна посіла останнє місце в рейтингу продовольчої безпеки серед країн Європи Сьогодні 21:29 — Аграрний ринок

Україна посіла останнє місце в рейтингу продовольчої безпеки серед країн Європи

Розв’язана росією війна негативно вплинула на всі сфери життєдіяльності України. В тому числі через це країна посіла останнє місце в європейському рейтингу продовольчої безпеки (26 місце з 26), у глобальному — 65-те серед 113 країн світу

Рейтинг розробили спеціалісти The Economist Intelligence Unit за підтримки Cortevа Agriscience, повідомила пресслужба компанії.

Інфографіка: Cortevа Agriscience

За показником «Доступність продуктів харчування» Україна отримала 48,1 бала зі 100 і посідає 93 місце у світі та 26-те з 26 країн Європи. Найбільш негативну оцінку за цією метрикою мають політичні та соціальні бар’єри, інфраструктура ланцюга постачань, розвиток сільськогосподарських досліджень та стратегія доступу до продуктів харчування.

Серед всіх показників найгірший у України — «Сталість та адаптивність» (43,5 балів зі 100 та 94 місце глобально). Це означає, що країна має суттєві проблеми стосовно доступу та управлінням водними ресурсами, а також недоліки в системі управління ризиками.

За показником забезпечення продуктами харчування Україна посідає останнє місце в європейському рейтингу і 65 — в глобальному. Це пов’язано з зростанням цін, зміною середніх витрат на продукти харчування та відсутністю потужних державних програм захисту.

При цьому експерти констатують, що в Україні люди вживають якісну їжу — за цим показником країна налічує 71,3 бали зі 100 (52 сходинка глобального рейтингу).

«Погіршення продовольчої безпеки в країні через війну спричинене, зокрема, знищеними логістичними ланцюгами та інфраструктурою, зруйнованими господарствами та виробництвами, зменшенням кількості виробленого продовольства на працюючих підприємствах, зростанням базових продовольчих потреб в найбільш постраждалих регіонах країни», — пояснили в Cortevа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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