Україна показує найнижчий за 8 років показник по експорту олії в 2024/2025 — Finance.ua

Україна показує найнижчий за 8 років показник по експорту олії в 2024/2025 Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

У 2024/2025 маркетинговому році (станом на 1 березня) Україна скоротила експорт соняшникової олії порівняно з аналогічним періодом минулого сезону на 24% до 2,4 млн тонн, що стало найнижчим показником для цього періоду, починаючи з 2016/2017 маркетингового року.

Про це йдеться у повідомленні Електронної зернової біржі.

У повідомленні сказано, що скорочення експорту відбулося внаслідок високих цін на сировину та низьких цін на олію.

У лютому експорт соняшникової олії знизився порівняно із січнем на 14% до 325 тис тонн, що є найнижчим показником для цього місяця за останні 10 років.

Зазначається, що основними покупцями української олії залишилися країни ЄС, на які припало 54% загального експорту.

Вперше за останні три сезони лідером серед імпортерів вітчизняної соняшникової олії стала Індія, яка придбала 417 тис тонн, що в п’ять разів перевищує показник аналогічного періоду минулого сезону.

Загалом експорт олії залишається слабким, оскільки українські переробники не можуть забезпечити запаси сировини для стабільної роботи впродовж кількох місяців, що призводить до падіння маржі переробки до нуля або навіть до негативних значень на тлі різких коливань цін.

Протягом тижня в Україні ціни попиту на соняшникову олію знизилися на 5−10 доларів/тонна до 1110−1115 доларів/тонна із доставкою до портів Чорного моря на тлі падіння цін на пальмову та соєву олію та обвалу нафтових котирувань.

Водночас переробники утримують закупівельні ціни на соняшник з олійністю 50% на високому рівні 26500−27500 гривень/тонна з доставкою на завод, сподіваючись на відновлення цін на олію в другій половині сезону.

З початку 2025 року чотири заводи «Кернелу» простоювали або були значно недозавантажені через рекордно низькій рівень запасів соняшнику.

У 2023/2024 маркетинговому році (м.р.) (вересень 2023 — серпень 2024) у порівнянні з довоєнним 2020/21 м.р. виробництво соняшникової олії збільшилося на 13,7% до 6,6 млн. тонн, а експорт — на 17% до 6,2 млн тонн, при цьому ці показники стали другим результатом за роки існування галузі.

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