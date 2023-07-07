Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства — Finance.ua
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Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства

Казна та Політика
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Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства
Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства
Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства (CPTPP).
Про це пише Reuters із посиланням на урядовців Японії та Нової Зеландії.
Зазначається, що Нова Зеландія, яка виконує функції законного депозитарію для партнерства, отримала заявку України 5 травня. Її можуть розглянути на наступній зустрічі членів CPTPP 16 липня.
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Транстихоокеанське партнерство — це міжнародна торгово-економічна організація, що створила зону вільної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Угоду підписали 5 жовтня 2015 року між 12 країнами. Серед них: Австралія, Бруней, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сингапур, Чилі, В'єтнам та США, які згодом вийшли з організації.
Наразі CPTPP також розглядає запити Китаю, Тайваню, Еквадору, Коста-Ріки та Уругваю. Reuters додає, що незабаром Велика Британія стане 12 членом організації.

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