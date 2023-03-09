Україна почала серійне виробництво автономних літаків, які можуть пролітати до 3100 км — Finance.ua

Україна почала серійне виробництво автономних літаків, які можуть пролітати до 3100 км Сьогодні 13:33 — Фондовий ринок

Компанія AeroDrone успішно пройшла сертифікацію своїх автономних літаків та розпочала їхнє масове виробництво. Дмитро Шимків, партнер проєкту, повідомив про це в інтерв’ю для dev.ua.

Перша модель AeroDrone, D-80 Discovery, важить 80 кг, а друга модель, E-300 Enterprise, важить 300 кг. Компанія уклала угоду з Міністерством оборони на постачання першої партії літаків до Збройних Сил України.

Відповідно до Шимківа, вартість автономних літаків залежить від їхньої оснащеності та може становити від $250 000 до $450 000. Він також зазначив, що вартість професійних камер, які можуть встановлюватися на літаки, коливається від $20 000 до $320 000.

Зв’язок з літаками є досить надійним і захищеним, має радіус 150 км та коштує від $80 000 до $120 000. Є також системи антиджемінгу, які можуть коштувати більше $12 500.

Автономні літаки можуть літати автономно понад 1000 км, а з встановленням бака об’ємом 350 літрів, відстань може збільшитися до 3100 км. Залежно від цілей польоту, частина корисного навантаження може бути використана на пальне, а частина — на вантаж.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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