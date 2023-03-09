Україна почала серійне виробництво автономних літаків, які можуть пролітати до 3100 км — Finance.ua
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Україна почала серійне виробництво автономних літаків, які можуть пролітати до 3100 км

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Україна почала серійне виробництво автономних літаків, які можуть пролітати до 3100 км
Компанія AeroDrone успішно пройшла сертифікацію своїх автономних літаків та розпочала їхнє масове виробництво. Дмитро Шимків, партнер проєкту, повідомив про це в інтерв’ю для dev.ua.
Перша модель AeroDrone, D-80 Discovery, важить 80 кг, а друга модель, E-300 Enterprise, важить 300 кг. Компанія уклала угоду з Міністерством оборони на постачання першої партії літаків до Збройних Сил України.
Відповідно до Шимківа, вартість автономних літаків залежить від їхньої оснащеності та може становити від $250 000 до $450 000. Він також зазначив, що вартість професійних камер, які можуть встановлюватися на літаки, коливається від $20 000 до $320 000.
Зв’язок з літаками є досить надійним і захищеним, має радіус 150 км та коштує від $80 000 до $120 000. Є також системи антиджемінгу, які можуть коштувати більше $12 500.
Автономні літаки можуть літати автономно понад 1000 км, а з встановленням бака об’ємом 350 літрів, відстань може збільшитися до 3100 км. Залежно від цілей польоту, частина корисного навантаження може бути використана на пальне, а частина — на вантаж.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Portaltele
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