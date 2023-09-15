Україна почала експортувати весь видобутий уран до Канади — Finance.ua

Україна почала експортувати весь видобутий уран до Канади Сьогодні 13:15 — Казна та Політика

«Енергоатом» відправив першу партію видобутого в Україні урану канадському стратегічному партнеру.

Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

Першу партію українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), вже відправили до Канади, де на потужностях компанії САМЕСО український уран використовуватимуть для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС.

«Угода з нашим стратегічним партнером компанією CAMECO передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальшу його конверсію в природний гексафторид урану (UF6). Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його на збагачення до наших інших стратегічних партнерів — компанії URENCO (Велика Британія), а потім — до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива. Ці процеси переробки ядерного матеріалу поки що недоступні в Україні. Але ми працюємо над створенням відповідних потужностей», — наголосив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Наразі спецтранспорт з ураном пересувається Європою.

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Економічна Правда За матеріалами:

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