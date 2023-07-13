Україна планує нагодувати 600 млн людей у всьому світі за рахунок експорту продовольства — Finance.ua

Україна планує нагодувати 600 млн людей у всьому світі за рахунок експорту продовольства Сьогодні 19:45 — Аграрний ринок

Україна планує нагодувати 600 млн людей у всьому світі за рахунок експорту продовольства

Після перемоги у війні Україна зможе за 10 років наростити виробництво агропродукції до 200 млн тонн та годувати 600 млн людей на планеті щороку.

Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба Мінагрополітики

«Наші цілі: забезпечувати 600 млн людей на планеті харчовими продуктами, розвивати політику імпортозаміщення і до 90% споживати власну агропродукцію, підвищити конкуренцію в секторі переробки і, відповідно, переробляти 50% врожаю», — сказав він.

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За словами Висоцького, Україна може наростити виробництво до 200 млн тонн агропродукції за наступні 10 років, але для цього вона має мати в обробітку всі 32 млн га землі і здобути перемогу у війні.

«Багато країн вже тепер зіткнулися з гострою нестачею продовольчих продуктів, йдеться про 350 млн людей, при цьому населення планети збільшується, а кліматичні умови змінюються не в кращу сторону для агросектору, тож потенціал України на агропромисловій мапі значний, і він може зростати», — сказав він.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький казав, що аграрне виробництво в Україні у 2023 році знизиться на 10%. Минулого року втрати становили майже 30%.

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