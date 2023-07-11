Через український експорт світові ціни на продукти впали майже на чверть — експерт — Finance.ua
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Через український експорт світові ціни на продукти впали майже на чверть — експерт

Аграрний ринок
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Через український експорт світові ціни на продукти впали майже на чверть — експерт
Через український експорт світові ціни на продукти впали майже на чверть — експерт
Ціни на міжнародних ринках продовольства впали на майже 24% після того, як Україна відновила експорт збіжжя торік.
Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
«Від моменту (відновлення. — Ред.) експорту з території України фактично ціни в світі опустились на 24%. Це стало можливим за рахунок українського збіжжя. Якщо вчасно не буде надходити українська продовольча група товарів на міжнародні ринки, слід очікувати здорожчання продуктів харчування», — сказав Марчук.
Він зазначив, що перебої з експортом української агропродукції матимуть особливо негативний вплив на країни Африки, Близького Сходу та Азії, які є основними споживачами продовольства з України.
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«Занепокоєння ООН є не безпідставними, тому що затримка з логістикою і неможливість вчасно доставити продукцію будуть породжувати нові виклики, пов’язані з голодом у цих країнах», — наголосив експерт.
Нагадаємо, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у червні 2023 року середнє значення індексу світових продовольчих цін становило 122,3 пункту, що на 23,4% менше, ніж у березні 2022 року, коли був зафіксований найвищий рівень цін у світі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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