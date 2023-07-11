Через український експорт світові ціни на продукти впали майже на чверть — експерт 11.07.2023, 01:18 — Аграрний ринок

Через український експорт світові ціни на продукти впали майже на чверть — експерт

Ціни на міжнародних ринках продовольства впали на майже 24% після того, як Україна відновила експорт збіжжя торік.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

«Від моменту (відновлення. — Ред.) експорту з території України фактично ціни в світі опустились на 24%. Це стало можливим за рахунок українського збіжжя. Якщо вчасно не буде надходити українська продовольча група товарів на міжнародні ринки, слід очікувати здорожчання продуктів харчування», — сказав Марчук.

Він зазначив, що перебої з експортом української агропродукції матимуть особливо негативний вплив на країни Африки, Близького Сходу та Азії, які є основними споживачами продовольства з України.

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«Занепокоєння ООН є не безпідставними, тому що затримка з логістикою і неможливість вчасно доставити продукцію будуть породжувати нові виклики, пов’язані з голодом у цих країнах», — наголосив експерт.

Нагадаємо, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у червні 2023 року середнє значення індексу світових продовольчих цін становило 122,3 пункту, що на 23,4% менше, ніж у березні 2022 року, коли був зафіксований найвищий рівень цін у світі.

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