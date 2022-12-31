Україна переходить на міжнародні стандарти ціноутворення в дорожній галузі — Finance.ua

Україна переходить на міжнародні стандарти ціноутворення в дорожній галузі Сьогодні 19:10 — Казна та Політика

Державний дорожній науково-дослідний інститут створив інформаційний довідник з переліком найпоширеніших робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг за міжнародним стандартом CESMM4.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України у Мустафа Найєм.

В довіднику роботи закодовані за Стандартним методом вимірювання в цивільному будівництві (CESMM4) — це дозволить полегшити перехід від застарілих норм до сучасних, визнаних у 138 країнах.

Кодування CESMM дозволяє максимально чітко описати в кошторисі роботи, які буде виконувати підрядник. Відтак застосування методу дозволяє уникати корупційних ризиків у реалізації проєктів дорожнього будівництва.

"Якщо дуже просто, то CESMM — це класифікатор видів будівельних робіт, які має виконати підрядник. Коди чітко й однозначно визначають вартість, перелік та обсяг замовлених робіт. CESMM використовується в різних формах контрактних документів.

Для фахівців галузі довідник, який створила Експертна рада, є своєрідною шпаргалкою, яка дозволить полегшити роботу. Автори довідника залишили можливість коментувати документ та удосконалювати, якщо це знадобиться", — зазначив Найєм.

Він додав, що принципи ціноутворення в дорожній галузі змінюють аби всі процеси відбувались прозоро.

«Перехід на міжнародно визнаний метод дає можливість розвитку для дорожнього будівництва в Україні, а для компаній з усього світу — зрозумілі алгоритми роботи на українському ринку і рівні умови для участі в проєктах», — наголосив чиновник.

Фахівці ДерждорНДІ вже завершили переклад українською мовою CESMM4. Україномовну версію класифікатора оприлюднять вже в січні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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