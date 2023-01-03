Україна отримає перші 15 мільйонів LED-ламп від ЄС у січні — Finance.ua

Україна отримає перші 15 мільйонів LED-ламп від ЄС у січні Сьогодні 10:38

Першу частину LED-ламп в рамках програми від Європейського союзу Україна отримає у січні, всього передбачена поставка 30 млн таких ламп.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками розмови президента Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У ході розмови сторони обговорили реалізацію нової програми макрофінансової допомоги Україні обсягом 18 млрд євро. Зеленський наголосив на важливості отримання першого траншу цієї допомоги у розмірі 3 млрд євро вже в січні.

Він також подякував за залучення Європейської комісії до реалізації низки гуманітарних ініціатив у нашій країні. Сторони домовилися, що перші 15 млн LED-ламп, профінансовані ЄК, надійдуть в Україну в січні.

Крім того, Зеленський обговорив з президенткою ЄК перебіг проєкту з відбудови 74 зруйнованих українських шкіл, на фінансування якого Євросоюз виділив 100 млн євро. Він висловив сподівання, що ці заклади будуть реконструйовані до вересня 2023 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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