Україна отримала від США критично важливий матеріал для видобутку газу — Finance.ua

Україна отримала від США критично важливий матеріал для видобутку газу Сьогодні 16:47 — Енергетика

АТ «Укргазвидобування» отримає 6 тисяч тонн метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу. Перша партія метанолу вже надійшла на склади компанії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними пресслужби, метанол отриманий у межах співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (U.S. Agency for International Development, USAID).

Як зазначив Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування», з початком повномасштабної війни в Україні виник дефіцит великої кількості матеріалів і обладнання для газовидобування.

«Тому з минулого року ми ведемо перемовини з компаніями та організаціями з усього світу щодо допомоги з їх забезпеченням для збереження стабільності виробничих процесів. Представники USAID стали одними з перших, хто відгукнувся на наш запит, і ми вдячні їм за це», — сказав він.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що у четвертому кварталі 2022 року компанія збільшила видобуток, зокрема, за рахунок збільшення потужностей у західних областях. «Укргазвидобування» видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного).

Цього року НАК планує додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікується, що об’єми збільшать і приватні видобувні компанії. Таким чином, загальний видобуток у 2023 році становитиме 19 млрд кубометрів газу.

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