Україна отримала від США критично важливий матеріал для видобутку газу — Finance.ua
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Україна отримала від США критично важливий матеріал для видобутку газу

Енергетика
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АТ «Укргазвидобування» отримає 6 тисяч тонн метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу. Перша партія метанолу вже надійшла на склади компанії.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними пресслужби, метанол отриманий у межах співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (U.S. Agency for International Development, USAID).
Як зазначив Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування», з початком повномасштабної війни в Україні виник дефіцит великої кількості матеріалів і обладнання для газовидобування.
«Тому з минулого року ми ведемо перемовини з компаніями та організаціями з усього світу щодо допомоги з їх забезпеченням для збереження стабільності виробничих процесів. Представники USAID стали одними з перших, хто відгукнувся на наш запит, і ми вдячні їм за це», — сказав він.
Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що у четвертому кварталі 2022 року компанія збільшила видобуток, зокрема, за рахунок збільшення потужностей у західних областях. «Укргазвидобування» видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного).
Цього року НАК планує додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікується, що об’єми збільшать і приватні видобувні компанії. Таким чином, загальний видобуток у 2023 році становитиме 19 млрд кубометрів газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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