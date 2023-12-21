Україна отримала рекордну врожайність за всю історію — Finance.ua

Україна отримала рекордну врожайність за всю історію Сьогодні 06:00 — Аграрний ринок

Україна отримала рекордну врожайність за всю історію

В Україні цьогоріч отримали рекордну врожайність з одного гектару за всю історію.

Про це повідомили у профільному міністерстві з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського під час пресконференції.

«Українські фермери показали усьому світу наскільки вони тверді, професійні, витривалі і цілеспрямовані люди. І навіть в такий важкий рік отримали з одного гектару рекордну врожайність за всю історію України. Погода звичайно допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми б не отримали таких результатів», — підкреслив він.

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Міністр зазначив, що незважаючи на важкий воєнний час і складні обставини, більшість аграріїв планують і надалі займатись своєю справою.

В свою чергу заступник міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич наголосив, що допомога міжнародних партнерів протягом повномасштабного вторгнення допомагає підтримати роботу аграрного сектору.

Він додав, що наступного року також продовжать діяти програми підтримки фермерів: доступне кредитування під 5−7-9 відсотків та грантова програма на розвиток садівництва, тепличного господарства та переробки.

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УНІАН За матеріалами:

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