Україна отримала перші тимчасові переправи від Швеції: в чому їхня унікальність (фото) — Finance.ua
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Україна отримала перші тимчасові переправи від Швеції: в чому їхня унікальність (фото)

Казна та Політика
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Україна отримала перші тимчасові переправи від Швеції.
В чому їхня унікальність — повідомив Укравтодор.
Четверта країна приєдналася до неформального клубу підтримки українських доріг. В Україну прибула гуманітарна допомога для відновлення транспортного сполучення у постраждалих від війни областях.
Україна отримала перші тимчасові переправи від Швеції: в чому їхня унікальність (фото)
Швеція надіслала Агентству відновлення 6 катерів, котрі можна використати як понтонну переправи. Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники.
Ці компактні катери важать 7 тонн і занурюються у воду на глибину 1 метр. У розкладеному вигляді понтонні переправи мають довжину 8 метрів.
Україна отримала перші тимчасові переправи від Швеції: в чому їхня унікальність (фото)
Перевага подібних тимчасових переправ — мобільність та швидкість розкладання. Понтонні переправи в Україні здебільшого використовують військові інженери із Державної спеціальної служби транспорту. Зараз, завдяки гуманітарній допомозі Швеції, цивільні дорожники зможуть застосувати такі спецзасоби на маршрутах, де потреба є найбільш нагальною.
Агентства відновлення висловлює подяку Посольству Швеції в Україні, пану послу Тобіасу Тибергу та Уряду Швеції.
Від початку російсько-української війни три європейські держави передали в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури.
Раніше тимчасові мости відправила Чехія, Франція та Норвегія. Частина конструкцій вже встановлена і функціонує на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини.
За матеріалами:
Finance.ua
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