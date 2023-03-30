Україна отримала $1,3 мільярда гранту від США: на що витратять — Finance.ua
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Україна отримала $1,3 мільярда гранту від США: на що витратять

Казна та Політика
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Україна отримала $1,3 мільярда гранту від США: на що витратять
Україна отримала $1,3 мільярда гранту від США: на що витратять
У середу, 29 березня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).

Куди спрямують кошти

Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків Держбюджету зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.

Скільки Україна вже отримала від США

Від початку повномасштабного вторгнення рф, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 15,5 млрд доларів США у формі грантів.
На сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 14,9 млрд дол. США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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