Україна оголосила грантові конкурси на розробку ракет і радарів

Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації та Brave1 запускають грантові конкурси на розробку керованих ракет «повітря — повітря» та українських радарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Наступним кроком стане грантовий конкурс на турбореактивні двигуни.

«Грантова програма Brave1 має допомогти виробникам розвивати нові рішення для протидії повітряним загрозам», — заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.

На які розробки спрямують гранти

Мета нових конкурсів — забезпечити Сили безпеки і оборони ефективними засобами протидії повітряним цілям, знизити вартість перехоплення реактивних дронів і розвивати виробництво українських радарів.

Грантове фінансування стане одним з інструментів підтримки розробок, які можуть бути масштабовані для потреб Сил безпеки і оборони.

Хмара наголосив, що серед головних російських загроз зараз — балістика, дешеві крилаті ракети, швидкісні безпілотники та керовані авіабомби.

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Від українських виробників Міноборони очікує розвитку власних навігаційних рішень, посилення РЕБ, створення радарів для виявлення малопомітних цілей та доступних засобів, які можна масштабувати у виробництві.

«Наші вимоги зрозумілі: ефективність, доступна вартість, взаємодія між системами та достатній об’єм постачання. Саме на цих результатах маємо зосередити спільну роботу держави, військових і українського оборонно-промислового комплексу», — наголосив міністр.

Міноборони шукає технології для протидії КАБам

Brave1 також працює над пошуком і випробуванням інших технологічних рішень для Сил оборони. Раніше Міноборони та Brave1 провели масштабне випробування БпЛА з ШІ-донаведенням.

Окремим завданням для виробників міністр оборони назвав пошук нових рішень для протидії КАБам та зниження ефективності їх застосування.