Україна оголосила грантові конкурси на розробку ракет і радарів

Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації та Brave1 запускають грантові конкурси на розробку керованих ракет «повітря — повітря» та українських радарів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Наступним кроком стане грантовий конкурс на турбореактивні двигуни.
«Грантова програма Brave1 має допомогти виробникам розвивати нові рішення для протидії повітряним загрозам», — заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.
На які розробки спрямують гранти
Мета нових конкурсів — забезпечити Сили безпеки і оборони ефективними засобами протидії повітряним цілям, знизити вартість перехоплення реактивних дронів і розвивати виробництво українських радарів.
Грантове фінансування стане одним з інструментів підтримки розробок, які можуть бути масштабовані для потреб Сил безпеки і оборони.
Хмара наголосив, що серед головних російських загроз зараз — балістика, дешеві крилаті ракети, швидкісні безпілотники та керовані авіабомби.
Від українських виробників Міноборони очікує розвитку власних навігаційних рішень, посилення РЕБ, створення радарів для виявлення малопомітних цілей та доступних засобів, які можна масштабувати у виробництві.
«Наші вимоги зрозумілі: ефективність, доступна вартість, взаємодія між системами та достатній об’єм постачання. Саме на цих результатах маємо зосередити спільну роботу держави, військових і українського оборонно-промислового комплексу», — наголосив міністр.
Міноборони шукає технології для протидії КАБам
Brave1 також працює над пошуком і випробуванням інших технологічних рішень для Сил оборони. Раніше Міноборони та Brave1 провели масштабне випробування БпЛА з ШІ-донаведенням.
Окремим завданням для виробників міністр оборони назвав пошук нових рішень для протидії КАБам та зниження ефективності їх застосування.
«Сьогодні наш фокус — протидія російським загрозам. Але важливо створювати інноваційні рішення, які дозволять нам діяти на випередження і переважати. Нам потрібен асиметричний вплив. Нам потрібні технології, які змінюють правила гри на нашу користь», — зазначив міністр.