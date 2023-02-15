Україна офіційно закликала ООН та Туреччину вплинути на блокування росією "зернової ініціативи" — Finance.ua

Україна офіційно закликала ООН та Туреччину вплинути на блокування росією "зернової ініціативи" Сьогодні 13:10 — Казна та Політика

Україна закликає ООН та Туреччину вимагати від рф негайного припинення штучних затримок в роботі чорноморського зернового коридору та використання продовольства як зброї.

Про це йдеться в спільній заяві віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

«Україна глибоко стурбована деструктивними діями російської федерації, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки», — йдеться в заяві.

Урядовці нагадали, що росіяни в складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до та з українських портів.

«Зокрема, російські інспектори свідомо уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час та шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки інспектування. Щодня із запланованих 10 інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини», — додали міністри.

Така деструктивна політика Росії призвела до системного зниження вантажообігу в рамках «зернової ініціативи» — лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства. Більше цього, ця негативна тенденція набирає обертів.

Через затягування інспекцій з боку росії в Босфорі вже утворилась черга із понад 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць. Таким чином під загрозою опинилась продовольча безпека країн, які залежать від української агропродукції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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