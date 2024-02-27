Україна очікує від ЄС заборони на ввезення російської аграрної продукції, — Мінекономіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна очікує від ЄС заборони на ввезення російської аграрної продукції, — Мінекономіки

Казна та Політика
40
Попри російську агресію, країни Європейського Союзу в 2023 році придбали 1,7 млн тонн пшениці у росії. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка.
«Немає ніякої заборони на імпорт з росії. Ні зернових, ні риби, ні овочів — взагалі жодних цих товарів. Обсяги, може, й невеликі, йдуть із росії в Польщу. У 2023 році в Польщу заїхало 11 тисяч тонн пшениці, але сам факт того, що це легальний імпорт», — сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, серед загального імпорту агропродукції Євросоюзом в 2,5 млрд тонн — 1,7 млн тонн припадає саме на товари з рф.
«Це означає, що росія лишається торговим партнером для ЄС в частині аграрної продукції, що для нас нонсенс. Якщо йдуть протести проти імпорту, то імпорт із росії має бути заборонений», — сказав Качка.
Заступник міністра економіки нагадав, що сейм Латвії ухвалив рішення щодо заборони на ввезення російської аграрної продукції на територію країни.
«Ми очікуємо від держав-членів Європейського Союзу таких саме заходів», — додав Качка.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.