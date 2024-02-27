Україна очікує від ЄС заборони на ввезення російської аграрної продукції, — Мінекономіки Сьогодні 16:43 — Казна та Політика

Попри російську агресію, країни Європейського Союзу в 2023 році придбали 1,7 млн тонн пшениці у росії. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

«Немає ніякої заборони на імпорт з росії. Ні зернових, ні риби, ні овочів — взагалі жодних цих товарів. Обсяги, може, й невеликі, йдуть із росії в Польщу. У 2023 році в Польщу заїхало 11 тисяч тонн пшениці, але сам факт того, що це легальний імпорт», — сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, серед загального імпорту агропродукції Євросоюзом в 2,5 млрд тонн — 1,7 млн тонн припадає саме на товари з рф.

«Це означає, що росія лишається торговим партнером для ЄС в частині аграрної продукції, що для нас нонсенс. Якщо йдуть протести проти імпорту, то імпорт із росії має бути заборонений», — сказав Качка.

Заступник міністра економіки нагадав, що сейм Латвії ухвалив рішення щодо заборони на ввезення російської аграрної продукції на територію країни.

«Ми очікуємо від держав-членів Європейського Союзу таких саме заходів», — додав Качка.

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УНІАН За матеріалами:

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