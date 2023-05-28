Україна наростила виплавку сталі вдвічі й посіла 22-е місце в рейтингу Worldsteel — Finance.ua
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Україна наростила виплавку сталі вдвічі й посіла 22-е місце в рейтингу Worldsteel

Казна та Політика
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Україна наростила виплавку сталі вдвічі й посіла 22-е місце в рейтингу Worldsteel
Україна наростила виплавку сталі вдвічі й посіла 22-е місце в рейтингу Worldsteel
Металургійні підприємства України у квітні поточного року збільшили виробництво сталі в 2,04 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 574 тис. тонн з 281 тис. тонн. У березні-2023 було виплавлено 527 тис. тонн сталі.
При цьому Україна посіла 22-е місце в рейтингу 63 країн — основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).
За даними Worldsteel, у квітні-2023 зафіксовано скорочення виплавки сталі до квітня-2022 у більшості країн першої десятки, крім Індії, Південної Кореї, рф та Ірану.
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками квітня виглядає таким чином:
  • Китай (92,640 млн тонн, зниження на 1,5% до квітня-2022);
  • Індія (10,721 млн тонн, зростання на 3,2%);
  • Японія (7,239 млн тонн, «мінус» 3,1%);
  • США (6,586 млн тонн, «мінус» 5,3%);
  • рф (6,380 млн тонн, «плюс» 1,9%);
  • Південна Корея (5,689 млн тонн, більше на 3%);
  • Німеччина (3,197 млн тонн, зниження на 3,8%);
  • Іран (3,063 млн тонн, зростання на 5,9%);
  • Бразилія (2,773 млн тонн, «мінус» 5,9%);
  • Туреччина (2,678 млн тонн, менше на 20,6%).
Загалом у квітні поточного року виплавка сталі знизилася на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 161,377 млн тонн.
За чотири місяці 2023 року перша десятка країн-виробників сталі має такий вигляд:
  • Китай (354,390 млн тонн, зростання на 4,1%);
  • Індія (43,897 млн тонн, зростання на 3%);
  • Японія (28,861 млн тонн, падіння на 5,3%);
  • США (26,061 млн тонн, зниження на 4,1%);
  • рф (25,094 млн тонн, падіння на 0,6%);
  • Південна Корея (22,355 млн тонн, «мінус» 0,4%);
  • Німеччина (12,354 млн тонн, менше на 5,9%);
  • Бразилія (10,585 млн тонн, «мінус» 8,8%);
  • Туреччина (10,1 млн тонн, менше на 21,3%);
  • Іран (9,710 млн тонн, зростання на 0,1%).
Загалом у січні-квітні 63 країни виробили 622,736 млн тонн сталі, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Водночас Україна виробила 1,809 млн тонн сталі, що у 2,2 раза, або на 54% менше порівняно із січнем-квітнем 2022 року. Знаходиться на 25-му місці за підсумками чотирьох місяців-2023.
Україна за підсумками 2022 року посіла 23-є місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі («мінус» 70,7%).
Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.
За матеріалами:
open4business
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