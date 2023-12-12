Україна намагається вирішити проблеми з фінансуванням, але існують ризики, — Bloomberg Вчора 21:00

Українська влада намагаються вирішити питання фінансування військових витрат, якщо союзники не зможуть надати обіцяну допомогу. Однак такі варіанти несуть певні ризики.

Фінансовий інструментарій включає збільшення податкових надходжень, що є очевидним викликом для зруйнованої економіки, або скорочення видатків для населення. Серед варіантів монетарної політики — девальвація української валюти або повернення до обмежень НБУ, що, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, матиме «негативні наслідки», пише Bloomberg

«На кону — фінансова стабільність України після того, як контрнаступ Києва не приніс успіху, а друга зима після російського вторгнення принесла нові труднощі», — пише видання.

Як зазначав міністр фінансів Марченко, підтримка з боку ЄС і США має вирішальне значення. Україна підтримує активну комунікацію з представниками європейського блоку та США, інформуючи про потреби на наступний бюджетний рік.

Журналісти зазначають, що Київ планує покрити свій бюджетний дефіцит в першу чергу за рахунок зовнішнього фінансування в розмірі понад 40 мільярдів доларів наступного року. За словами Марченко, понад дві третини цієї суми ще не підтверджено.

«Навіть після того, як у жовтні центральний банк оголосив про більш гнучкий керований обмінний курс, частково скасувавши контроль за рухом капіталу, монетарна політика утримує курс гривні до долара США на фіксованому рівні за допомогою ринкових інтервенцій», — пише видання.

Це чинить тиск на бюджет наступного року, оскільки Мінфін заклав девальвацію до середнього обмінного курсу гривні на рівні 40,7 за долар, що перевищує початковий прогноз 41,4. Але українська валюта залишається в коридорі, торгуючись близько 37 гривень з моменту оголошення про послаблення.

Інший монетарний варіант є випробуваним і перевіреним — друк грошей. Минулого року НБУ випустив майже 400 мільярдів гривень (10,9 мільярда доларів) через купівлю облігацій внутрішньої державної позики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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