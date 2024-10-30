Україна намагається не втратити єдності в ЄС і в Європі загалом — Зеленський — Finance.ua
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Україна намагається не втратити єдності в ЄС і в Європі загалом — Зеленський

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Україна намагається не втратити єдності в ЄС і в Європі загалом — Зеленський
Україна намагається не втратити єдності в ЄС і в Європі загалом — Зеленський
рф впливає на внутрішні процеси в країнах Європейського Союзу, і Україна працює над збереженням єдності в Європі та в Європейському Союзі зокрема, заявляє президент України Володимир Зеленський.
«Так, виклики в політиці західної Європи. Так, виклики в Європі. Виклики, тому що багато виборів, і люди зосереджені не на глобальних проблемах, як Путін. Люди не хочуть визнавати, що іноді вони думають тільки про внутрішні питання і не фокусуються на Росії. Але іноді внутрішні питання залежать від Росії, тому що вони (рф. — Ред.) працюють із дезінформацією, вони працюють із лобі, з парламентаріями різних країн, з бізнесом. У них багато інструментів, як впливати і як змінювати політику тієї чи іншої країни», — сказав Зеленський в інтерв’ю для ЗМІ Північної Європи в середу.
«Ось чому ми намагаємося не втратити єдності в ЄС, у Європі загалом, але насамперед — у ЄС», — наголосив глава Української держави.
Він також назвав викликом ситуацію в США після президентських виборів: «Це єдність між ЄС і Сполученими Штатами».
«Іноді ми намагаємося зробити все можливе. Це не означає, що тільки ми робимо все можливе», — зазначив Зеленський.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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