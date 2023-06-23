Україна може збільшити інвестиційні можливості в енергосекторі до майже $400 мільярдів — Finance.ua
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Україна може збільшити інвестиційні можливості в енергосекторі до майже $400 мільярдів

Енергетика
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Україна може збільшити інвестиційні можливості в енергосекторі до майже $400 мільярдів
Україна може збільшити інвестиційні можливості в енергосекторі до майже $400 мільярдів
Відповідно до нової Енергетичної стратегії інвестиційні можливості для нових енергетичних потужностей в Україні складають 383 млрд доларів.
Про це йдеться в Енергетичній стратегії до 2050 року, яку під час Конференції з відновлення України, що триває у Лондоні, презентував міністр енергетики України Герман Галущенко.
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«Загалом інвестиційні можливості для нових енергетичних потужностей складають $383 млрд. Зокрема вітрової генерації - $134 млрд, сонячної - $62 млрд, водневих технологій — $72 млрд, energy storage — $25 млрд, атомної генерації - $80 млрд і систем передачі - $5 млрд, гідроенергетики — $4,5 млрд», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна має потенціал до 2050 року наростити потужності вітрової генерації - до 140 ГВт, сонячної - до 94 ГВт, накопичувачів енергії (energy storage) — до 38 ГВт, атомної генерації - до 30 ГВт, ТЕЦ та біоенергетичних потужностей — до 18 ГВт, гідрогенерації - до 9 ГВт.
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Ключове завдання стратегії - перетворення України на енергетичний хаб Європи, який допоможе континенту остаточно позбутися залежності від російського викопного палива завдяки виробленій в Україні чистій енергії.
«Оскільки Україна має стати членом ЄС, наш енергетичний сектор має стати невід'ємною частиною енергетичних ринків та цілей безпеки ЄС. ЄС може покластися на Україну: ми готові запропонувати європейським партнерам зелену і чисту електроенергію, найбільші в Європі підземні газові сховища, потенціал для виробництва водню та виробництво енергетичного обладнання не лише для відновлення України, а й для енергетичного переходу Європи в цілому», — зазначив міністр.
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Галущенко наголосив, що для залучення інвесторів навіть в умовах війни українська влада ухвалює рішення, які дозволять провести реформи і лібералізувати енергетичний ринок.
Він акцентував, що Україна допоможе здійснити фундаментальну трансформацію енергетичного сектору Європи та здійснити енергетичний перехід, зокрема за рахунок розвитку водневих та біотехнологій, виробництва зеленої сталі та зелених добрив.
«Енергетична стратегія передбачає кілька сценаріїв розвитку безпеки та економіки, які залежать від термінів закінчення війни, темпів зростання ВВП, демографічної ситуації та інтеграції України до Європейського Союзу», — додали в Міненерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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