Україна має високий потенціал для зростання газовидобувної галузі — Finance.ua

Україна має високий потенціал для зростання газовидобувної галузі Сьогодні 10:15 — Енергетика

Україна має високий потенціал для зростання газовидобувної галузі, однак інвестиційні проєкти у видобуток газу повинні враховувати передові технології та умови високої конкуренції в ЄС.

Про це зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час виступу на VII Київській нафтогазовій конференції «Буріння. Інтенсифікація. Екологія та охорона праці».

Захід відбувся у межах IV антикризової нафтогазової конференції Ньюфолк НКЦ та об'єднав представників понад 100 приватних та державних компаній галузі. За словами Миколи Колісника, українським газовидобувним компаніям уже необхідно планувати інвестиції з урахуванням новітніх технологічних рішень, аби мати змогу конкурувати з європейськими компаніями після вступу України до Європейського Союзу.

Він додав, що європейські компанії сьогодні активно проходять сертифікацію у виробництві біопалива, зеленого аміаку, зеленого водню і вже починають конкурувати поміж собою за майбутні ринки."Україна буде країною Європейського Союзу. А Європейський Союз — це ринки, де дуже жорстка конкуренція, з великими холдингами з дешевим оборотним капіталом та значними технологічними можливостями", — зазначив заступник міністра, додавши, що водночас Україна має надзвичайно високий потенціал для зростання газовидобувної галузі, і його розкриття перед іноземними інвесторами дозволить залучити не лише кошти, а й новітні технології та фахівців найвищого рівня.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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