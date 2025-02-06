Україна має нульові шанси повернути ядерну зброю, — спецпредставник Трампа — Finance.ua
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Україна має нульові шанси повернути ядерну зброю, — спецпредставник Трампа

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Україна не має реальних шансів відновити свій ядерний статус.
Про це в інтерв’ю Fox News заявив спецпредставник президента США у справах України та росії Кіт Келлог.
Днями український президент Володимир Зеленський повторив раніше озвучену ним думку, що для надійного стримування Росії від нового нападу Україні протрібно або стати членом НАТО, або отримати ядерну зброю. На прохання журналіста прокоментувати цей меседж Келлог висловився категорично.
«Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться», — заявив він журналісту.
Келлог зауважив, що повернення Україні ядерної зброї не є тим, з чого варто починати спроби покласти край російсько-українській війні.
«Коли хтось каже щось подібне, подивіться на наслідки або потенціал», — сказав він.
Спецпредставник Трампа відмовився розкривати конкретні наміри щодо того, як нова президентська адміністрація США планує покласти край війні. Спочатку він має намір провести переговори з керівництвом України та РФ, а також з європейськими лідерами.
«Коли ви розробляєте плани по припиненню цієї різанини, ви повинні переконатися, що відчуваєте всіх учасників гри. Як тільки ми проведемо ці особисті дискусії, тоді ви дійсно зможете працювати… над поступками», — запевнив Келлог.
За матеріалами:
УНІАН
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