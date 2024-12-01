Україна імпортувала сирів на 171 млн дол. — Finance.ua
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Україна імпортувала сирів на 171 млн дол.

Казна та Політика
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Україна імпортувала сирів на 171 млн дол.
Україна імпортувала сирів на 171 млн дол.
З січня по жовтень 2024 року Україна імпортувала на 6,6% більше сирів, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт за 10 місяців 2024 року склав 28,9 тисячі тонн.
Експорт українських сирів за січень-жовтень 2024 року склав 10 100 тонн. Ці показники на 40,3% більші, ніж за аналогічний період 2023 року.
У грошовому еквіваленті експорт за 10 місяців становив 43,7 мільйона доларів, що на 34% більше за показник аналогічного періоду 2023 року.
Найбільшими покупцями українських сирів у січні-жовтні 2024 року були:
  • Молдова (33,1%),
  • Казахстан (30,2%),
  • Німеччина (9,3%).
Імпорт сирів в Україну зріс на 6,6%, до 28 900 тонн, що у грошах складає до 171,1 мільйона доларів.
Сири імпортували в Україну переважно з:
  • Польщі (39,6%),
  • Німеччини (20,1%),
  • Нідерландів (9%).
Відповідно, протягом 2024 року Україна збільшила не лише імпорт сиру, але й наростила експорт, утримуючи важливі ринки збуту.
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За матеріалами:
agronews
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