Україна імпортувала сирів на 171 млн дол. — Finance.ua

Україна імпортувала сирів на 171 млн дол. Сьогодні 06:49 — Казна та Політика

Україна імпортувала сирів на 171 млн дол.

З січня по жовтень 2024 року Україна імпортувала на 6,6% більше сирів, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт за 10 місяців 2024 року склав 28,9 тисячі тонн.

Експорт українських сирів за січень-жовтень 2024 року склав 10 100 тонн. Ці показники на 40,3% більші, ніж за аналогічний період 2023 року.

У грошовому еквіваленті експорт за 10 місяців становив 43,7 мільйона доларів, що на 34% більше за показник аналогічного періоду 2023 року.

Найбільшими покупцями українських сирів у січні-жовтні 2024 року були:

Молдова (33,1%),

Казахстан (30,2%),

Німеччина (9,3%).

Імпорт сирів в Україну зріс на 6,6%, до 28 900 тонн, що у грошах складає до 171,1 мільйона доларів.

Сири імпортували в Україну переважно з:

Польщі (39,6%),

Німеччини (20,1%),

Нідерландів (9%).

Відповідно, протягом 2024 року Україна збільшила не лише імпорт сиру, але й наростила експорт, утримуючи важливі ринки збуту.

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agronews За матеріалами:

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