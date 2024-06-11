Україна і Норвегія започатковують енергетичне партнерство — Finance.ua

Україна і Норвегія започатковують енергетичне партнерство Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Міністр енергетики України Герман Галущенко та Міністерка торгівлі та промисловості Королівства Норвегія Сесілі Мірсет підписали Меморандум про енергетичне партнерство, спрямоване на співпрацю у гідроенергетиці, розвитку відновлюваних джерел енергії та природного газу. Зустріч міністрів відбулася у Берліні напередодні Міжнародної конференції з питань відновлення України.

Герман Галущенко розповів колезі про складну ситуацію в українській енергосистемі після поновлення росією масованих атак, зазначивши, що співпраця з норвезькими партнерами для відбудови пошкоджених потужностей стане важливою підтримкою для України.

Міністр подякував Норвегії за вже надану допомогу українському енергосектору, зокрема 42 вантажі з енергетичним обладнанням загальною вагою близько 453 тонн, до якого увійшли генератори, трансформатори, високовольтне обладнання, спецтехніка.

Також обговорювався майбутній візит норвезької сторони до Києва та проведення Міжурядової українсько-норвезької комісії з питань торговельно-економічної та бізнесової співпраці, співголовою якої з української сторони нещодавно було призначено Германа Галущенка.

Міністри у Берліні також провели зустріч з норвезьким бізнесом, який вже працює і планує далі інвестувати в Україну. Участь у зустрічі взяли представники компаній Scatec, Fenix Repower, Bergen Engines, Innovation Norway, DNV, Норвезько-української торгової палати (NUCC).

Укладений міністрами Меморандум передбачає співпрацю у побудові децентралізованої генерації та оцінку потенціалу малої гідроенергетики. Також серед пріоритетів — обмін найкращими практиками та інноваційними технологіями для здійснення енергетичного переходу.

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