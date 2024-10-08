Україна експортувала вже на третину більше товарів, ніж торік — Finance.ua
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Україна експортувала вже на третину більше товарів, ніж торік

Казна та Політика
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У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн, що на 36% більше, ніж минулого року.
Про це повідомив прем’єр-міністру України Денис Шмигаль.
«Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік», — зазначив він.
У грошовому вимірі експорт становив 28,9 млрд доларів.
«Це стало можливим завдяки функціонуванню чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортоорієнтованих галузях економіки», — додав він.
Традиційно лідером експорту є аграрний сектор. Вже намолочено майже 57 млн тонн нового врожаю зернових, олійних культур та цукрового буряку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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