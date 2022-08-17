Україна експортувала м'яса птиці на понад $500 млн — Finance.ua
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Україна експортувала м'яса птиці на понад $500 млн

Казна та Політика
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Україна у січні-липні поточного року експортувала 235,1 тис. т м’яса та субпродуктів птиці, що лише на 8,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це говориться у повідомленні Союзу птахівників України.
Як зазначається, у грошовому еквіваленті експорт за 7 місяців поточного року склав $523,2 млн, що на 36,7% більше, ніж за аналогічний період торік.
«Такий ріст експортної виручки став можливим завдяки росту цін на традиційних експортних ринках для української продукції, зокрема країн ЄС та Близького Сходу», — пояснюють експерти. Найбільшими імпортерами м’яса та їстівних субпродуктів птиці з України у липні 2022 р. були Саудівська Аравія (32,2%), Нідерланди (19,1%) та Словаччина (7,3%). Ці ж країни є найбільшими споживачами українського м’яса птиці за підсумками 7 місяців 2022 р.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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