Україна цьогоріч піднялася у світовому рейтингу виробників сталі (інфографіка) — Finance.ua
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Україна цьогоріч піднялася у світовому рейтингу виробників сталі (інфографіка)

Казна та Політика
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Україна піднялася на одну позицію, посівши 22 місце серед 71 країни, у рейтингу найбільших виробників сталі.
Україна цьогоріч піднялася у світовому рейтингу виробників сталі (інфографіка)
Про це повідомляє асоціація виробників сталі Worldsteel.
У січні-квітні 2024 Україна виробила 2,4 млн тонн сталі, що на 32,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Світову першість в виплавці сталі тримає КНР з часткою 54,95% або 343,67 млн тонн.
Загалом світова виплавка сталі за перші чотири місяці скоротилася у річному вираженні на 0,8% до 625,7 млн тонн. Також впала і світова виплавка чавуну у річному вираженні на 2,43% до 460,57 млн тонн.
Щодо виплавки чавуну Україна залишилася на 15-й позиції у глобальному рейтингу з 40 країн, попри збільшення виробництва на 25% до 2,19 млн тонн, порівняно з січнем-квітнем 2023.
Світова першість в виплавці чавуну також належить КНР з часткою 61,9% або 284,99 млн тонн. За ним йдуть Індія, Японія та РФ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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