Україна цьогоріч експортувала агропродукції на понад $21 млрд — Finance.ua
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Україна цьогоріч експортувала агропродукції на понад $21 млрд

Аграрний ринок
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Україна цьогоріч експортувала агропродукції на понад $21 млрд
Україна цьогоріч експортувала агропродукції на понад $21 млрд
За 11 місяців 2022 року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості на загальну суму $21,1 млрд.
Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю телеканалу СNN, передає пресслужба Мінекономіки.
«В обсягах це на 16,7%, а в вартості — на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року», — пояснила вона.
За її словами, попри суттєві втрати, яких зазнало сільське господарство через агресію рф, Україна зберігає значний експортний потенціал в агросфері.
Так, серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано, зокрема: кукурудзи (21,9 млн тонн на суму $5,3 млрд); пшениці (9,6 млн тонн на суму $2,3 млрд);олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму $5 млрд); насіння свиріпи або ріпаку (2,9 млн тонн на суму $1,4 млрд); шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму $671,2 млн).
За даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства, збитки (прямі втрати) аграрного сектору внаслідок повномасштабної війни сягнули $6,6 млрд. Непрямі — $34,25 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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