Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою — Finance.ua

Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Україна посилює контроль на кордоні з Придністров’ям. ЗСУ почали будувати фортифікаційні споруди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

«На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністровʼя, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок. Не тільки посилюється контроль, але й будуються інженерно-фортифікаційні споруди», — заявив Демченко.

За словами речника ДПСУ, через підступність ворога Україна повинна бути готова до будь-яких провокацій, у зв’язку з чим кордони Білорусі та Молдови потребують посиленої уваги.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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