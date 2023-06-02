Україна будуватиме "зелені" електростанції з дешевою електроенергією — Finance.ua
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Україна будуватиме "зелені" електростанції з дешевою електроенергією

Енергетика
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Україна будуватиме "зелені" електростанції з дешевою електроенергією
Україна будуватиме "зелені" електростанції з дешевою електроенергією
Україна в найближчі роки орієнтуватиметься на будівництво електростанцій у галузі відновлюваної енергетики, яка виробляє дешеву електроенергію та набагато менш вразливі до російських обстрілів у порівнянні з іншими електростанціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління «Укренерго» Володимира Кудрицького в інтерв'ю Forbes.

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«У планах дещо змінити формат енергосистеми в наступні роки. Йдеться про побудову нових електростанцій, які будуть меншими за масштабом, працюватимуть на дешевшому відновлювальному ресурсі. Вітер, сонце, біопаливо — ці ресурси, дешевші за вугілля і газ», — сказав він.
Керівник «Укренерго» зазначив, що багато невеликих «зелених» електростанцій складніше виводити з ладу ракетами або дронами, ніж одну велику.
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«Тому що можна завдати багато шкоди, поціливши ракетами в електростанцію потужністю 1000 МВт. Інша річ — розбити 100 електростанцій потужністю 10 МВт», — пояснив Кудрицький, додавши, що децентралізація енергосистеми — це не лише питання ефективності, а й вимога безпеки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на думку іноземних інвесторів, в Україні найближчим часом не зможуть добудуватися сотні мегават відновлюваної енергетики, якщо парламент не прийме зміни до законодавства, які передбачають продовження строку дії технічних умов на приєднання електростанцій та строку дії договорів pre-PPA (отримання зеленого тарифу для підприємств ВДЕ).
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