В Україні запустили вітрову електростанцію, яка стане найбільшою у Східній Європі — Finance.ua

В Україні запустили вітрову електростанцію, яка стане найбільшою у Східній Європі
У Миколаївській області збудували нову вітряну електростанцію, яка стане найбільшою у Східній Європі.
Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.
Йдеться про першу чергу станції потужністю 114 МВт. У планах ініціатора проєкту — збільшити загальну потужність ВЕС до 500 МВт, що зробить її найбільшою в Україні та Східній Європі.
За словами голови Держенергоефективності Ганни Замазєєвої, це перша ВЕС, побудована під час і попри повномасштабну військову агресію росії.
На своїй сторінці в Facebook Замазєєва написала, що перша черга Тілігульської ВЕС потужністю 114 МВт, яка вже запущена, генеруватиме 390 млн кВт-год електроенергії на рік і забезпечуватиме енергією 200 тисяч домогосподарств. При цьому за рахунок генерації відновлюваної енергії викиди СО2 зменшаться на 400 тисяч тонн на рік.
«Незважаючи на війну, українці продовжують робити масштабні проєкти у відновлюваній енергетиці. Ще один внесок на шляху до енергонезалежності та декарбонізації економіки! У надскладних умовах, під час енерготерору Росії», — повідомила вона.
Довідка Finance.ua:
- в Україні розроблено проєкт Національного плану дій щодо розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року, яким передбачається збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел — у 2 рази: з 14% у 2020 р. до 25% у 2030 році;
- Це вимагає будівництва 9,2 ГВт нових потужностей об'єктів відновлюваної електроенергетики, з них -3,7 ГВт вітроелектростанцій;
- перспективний розвиток вітроенергетики буде вагомою складовою не лише енергетичної безпеки країни, а й водневої енергетики та низьковуглецевої економіки загалом;
- Україна має величезний потенціал для розвитку вітроенергетики. За інформацією експертів, за період 2018−2022 років в Україні було встановлено ВЕС загальною потужністю 1,3 ГВт. Проте за період повномасштабної війни Росії проти України також було знищено 70% вітрових електростанцій та третину сонячних.
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