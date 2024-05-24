Україна аварійно купувала електроенергію: чи будуть відключати — Finance.ua
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Україна аварійно купувала електроенергію: чи будуть відключати

Енергетика
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Україна аварійно купувала електроенергію: чи будуть відключати
Україна аварійно купувала електроенергію: чи будуть відключати
Вчора, 23 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Сьогодні вночі, з 02:00 до 07:00, також застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області.
Диспетчерський центр «Укренерго» доводить ці ліміти напередодні до кожного обленерго. Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись.
Якщо ліміт перевищено — знеструмлення будуть відбуватись за опублікованим обленерго графіком.
Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
За матеріалами:
Finance.ua
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