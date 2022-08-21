Українці зможуть отримати фінансову допомогу в 12 тисяч гривень: для кого нова програма — Finance.ua

Українці зможуть отримати фінансову допомогу в 12 тисяч гривень: для кого нова програма Вчора 11:02 — Особисті фінанси

Українці зможуть отримати фінансову допомогу в 12 тисяч гривень: для кого нова програма

Деякі українські фахівці зможуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 5 прожиткових мінімумів, тобто 12 тис. гривень.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів», фінансова допомога надаватиметься випускникам закладів вищої освіти, які уклали договір про роботу на посаді педагогічного працівника.

Хто може отримати гроші

Отримати виплати зможуть випускники закладів вищої освіти, які здобули:

ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;



ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності й галузі знань



і уклали трудовий договір на посаді педагогічного працівника в закладі загальної середньої чи професійної (професійно-технічної) освіти на термін не менше 3 років.

Як отримати допомогу

Щоб отримати виплату, необхідно подати заяву до освітнього закладу, де ви отримували диплом. До заяви додаються копія трудової книжки і трудового договору педагогічного працівника. Документи подаються до 10 жовтня 2022 року, нарахування коштів — до кінця поточного року.

Педагогічні працівники, які закінчили навчання в листопаді-грудні 2022 і подали заявки, отримуватимуть виплати наступного календарного року.

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