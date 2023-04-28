"Украерорух" прокоментував можливість відкриття неба для цивільної авіації — Finance.ua

"Украерорух" прокоментував можливість відкриття неба для цивільної авіації Сьогодні 16:43 — Казна та Політика

"Украерорух" прокоментував можливість відкриття неба для цивільної авіації

Цивільна авіація не відновить польоти в Україні, поки в повітряному просторі не буде забезпечена повна безпека.

Про це заявила заступниця директора «Украероруху» Оксана Ожигова в коментарі телеканалу «Київ».

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«Все що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо „небезпека“. Все що пов’язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано», — заявила Ожигова.

За її словами, «Украерорух» наразі проводить підготовчу роботу над якомога швидшим відновленням польотів, «коли це буде можливим».

Довідка Finance.ua:

раніше міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна «наполегливо працює» над відкриттям авіапростору для перельотів цивільних літаків. Зараз наші громадяни проходять практику на симуляторах у Франції, а під час переговорів у Києві вже дві країни погодилися розширити цю співпрацю.

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