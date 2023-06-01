Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт агропродукції з України до кінця року — Finance.ua
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Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт агропродукції з України до кінця року

Аграрний ринок
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Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт агропродукції з України до кінця року
Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт агропродукції з України до кінця року
Угорщина звернулася до Європейського Союзу із проханням продовжити заборону на імпорт українських зернових та олійних культур щонайменше до кінця 2023 року.
Про це заявив державний секретар Міністерства сільського господарства Угорщини Жолт Фельдман, цитує Reuters.

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Угорщина просить продовжити заборону імпорту не лише на свою територію, але ще у чотири східноєвропейські країни — Польщу, Румунію, Болгарію та Словаччину.
Фельдман розповів, що Угорщина також попросила ЄС надати фінансову підтримку місцевим фермерам. Гроші мають піти на те, щоб полегшити транспортування старих запасів зерна, які перебувають на внутрішніх складах до збору цьогорічного врожаю.
«Ми зацікавлені в тому, щоб збирання врожаю в Угорщині було завершено благополучно, й угорські фермери могли продавати свою продукцію», — заявив посадовець.

Що цьому передувало?

Єврокомісія із 2 травня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Однак ці агропродукти можуть перевозитися через їхню територію транзитом.
Обмеження триватимуть до 5 червня 2023 року. Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо сільськогосподарської продукції з України.
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Перед цим країни заявили про дестабілізацію внутрішніх аграрних ринків через сільськогосподарську продукцію з України, яка мала б проходити транзитом до третіх країн, але часто залишалася всередині країни, через яку відбувався експорт.
Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що ЄС, імовірно, погодиться продовжити дію заборони після 5 червня. Проте Україна намагається домовитися з Європейським Союзом про скасування заборони.
За матеріалами:
hromadske.tv
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