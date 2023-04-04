Угорщина передала Україні партію автобусів Mercedes-Benz (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угорщина передала Україні партію автобусів Mercedes-Benz (фото)

497
Угорщина передала Україні партію автобусів Mercedes-Benz (фото)
Угорщина передала Україні партію автобусів Mercedes-Benz (фото)
Закордонні партнери продовжують допомагати Україні міським громадським транспортом. Днями з Угорщини прибули шість автобусів з низькою підлогою Mercedes-Benz Citaro — п’ять 12-метрових і один зчленований, 18-метровий.
Угорщина передала Україні партію автобусів Mercedes-Benz (фото)
Важливо, що вони обладнані пандусами для перевезення маломобільних пасажирів. Машини надала громада Веспрема за активної підтримки угорського уряду. Загалом у рамках гуманітарного пакету планується поставити 14 подібних автобусів.
Процедура передачі перших шести автобусів відбулася в Ужгороді. Після цього Mercedes-Benz Citaro вирушать до регіонів, які найбільше постраждали від російської агресії:
  • Березняківська сільська рада на Чернігівщині,
  • Білопільська громада на Сумщині
  • Салтівський район Харкова.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
autocentre.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.