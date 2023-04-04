Угорщина передала Україні партію автобусів Mercedes-Benz (фото) — Finance.ua

Угорщина передала Україні партію автобусів Mercedes-Benz (фото) Вчора 17:32

Угорщина передала Україні партію автобусів Mercedes-Benz (фото)

Закордонні партнери продовжують допомагати Україні міським громадським транспортом. Днями з Угорщини прибули шість автобусів з низькою підлогою Mercedes-Benz Citaro — п’ять 12-метрових і один зчленований, 18-метровий.

Важливо, що вони обладнані пандусами для перевезення маломобільних пасажирів. Машини надала громада Веспрема за активної підтримки угорського уряду. Загалом у рамках гуманітарного пакету планується поставити 14 подібних автобусів.

Процедура передачі перших шести автобусів відбулася в Ужгороді. Після цього Mercedes-Benz Citaro вирушать до регіонів, які найбільше постраждали від російської агресії:

Березняківська сільська рада на Чернігівщині,

Білопільська громада на Сумщині

Салтівський район Харкова.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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