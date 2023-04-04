Угорщина передала Україні партію автобусів Mercedes-Benz (фото) — Finance.ua

Угорщина передала Україні партію автобусів Mercedes-Benz (фото)
Закордонні партнери продовжують допомагати Україні міським громадським транспортом. Днями з Угорщини прибули шість автобусів з низькою підлогою Mercedes-Benz Citaro — п’ять 12-метрових і один зчленований, 18-метровий.
Важливо, що вони обладнані пандусами для перевезення маломобільних пасажирів. Машини надала громада Веспрема за активної підтримки угорського уряду. Загалом у рамках гуманітарного пакету планується поставити 14 подібних автобусів.
Процедура передачі перших шести автобусів відбулася в Ужгороді. Після цього Mercedes-Benz Citaro вирушать до регіонів, які найбільше постраждали від російської агресії:
- Березняківська сільська рада на Чернігівщині,
- Білопільська громада на Сумщині
- Салтівський район Харкова.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною