Угорщина намагається знайти слабке місце в ЄС, але шанси на ембарго ще є, — Зеркаль — Finance.ua
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Угорщина намагається знайти слабке місце в ЄС, але шанси на ембарго ще є, — Зеркаль

Вчора 06:09
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Угорщина, блокуючи нафтове ембарго, відчуває європейську єдність і намагається знайти слабке місце у ЄС. Проте шанси на запровадження ембарго ще є.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на радницю міністра енергетики Олену Зеркаль у Facebook.
За її словами, влада Угорщини веде бізнес із Кремлем і має показати іншим країнам «приклад», як можна уникнути запровадження санкцій. Так, про «винятки» вже говорять Словаччина, Болгарія та Греція.
«Не допомогли навіть „привіти“ від лідерів G7, які недвозначно нагадали: російська нафта фінансує російську зброю. Яка сьогодні б’є по лікарнях та нафтопереробних заводах в Україні, а завтра буде націлена глибше до Європи», — зазначила Зеркаль.
Вона додала, що росія боїться втратити найприбутковіший сегмент ринку, тому намагається посіяти розбрат. Проте Зеркаль упевнена, що ЄС ще може запровадити ембарго на російську нафту.
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«Європейські дипломати шукають рішення другий тиждень поспіль. І це вже стосується не лише європейського Олімпу, а й країн G7 і навіть G20. Але так сталося, що ця труба йде через Україну. І ця труба під нашою юрисдикцією, і наша позиція може суттєво вплинути на можливості Орбана насолоджуватися грою на Олімпі», — наголосила радник міністра енергетики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК
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