Угорщина намагається знайти слабке місце в ЄС, але шанси на ембарго ще є, — Зеркаль

Вчора 06:09

Угорщина, блокуючи нафтове ембарго, відчуває європейську єдність і намагається знайти слабке місце у ЄС. Проте шанси на запровадження ембарго ще є.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радницю міністра енергетики Олену Зеркаль у Facebook

За її словами, влада Угорщини веде бізнес із Кремлем і має показати іншим країнам «приклад», як можна уникнути запровадження санкцій. Так, про «винятки» вже говорять Словаччина, Болгарія та Греція.

«Не допомогли навіть „привіти“ від лідерів G7, які недвозначно нагадали: російська нафта фінансує російську зброю. Яка сьогодні б’є по лікарнях та нафтопереробних заводах в Україні, а завтра буде націлена глибше до Європи», — зазначила Зеркаль.

Вона додала, що росія боїться втратити найприбутковіший сегмент ринку, тому намагається посіяти розбрат. Проте Зеркаль упевнена, що ЄС ще може запровадити ембарго на російську нафту.

«Європейські дипломати шукають рішення другий тиждень поспіль. І це вже стосується не лише європейського Олімпу, а й країн G7 і навіть G20. Але так сталося, що ця труба йде через Україну. І ця труба під нашою юрисдикцією, і наша позиція може суттєво вплинути на можливості Орбана насолоджуватися грою на Олімпі», — наголосила радник міністра енергетики.

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