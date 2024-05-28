Угорський OTP Bank не може знайти покупців на банк у рф — Finance.ua
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Угорський OTP Bank не може знайти покупців на банк у рф

Фондовий ринок
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Угорський OTP Bank не може знайти покупців на банк у рф
Угорський OTP Bank не може знайти покупців на банк у рф
Угорська OTP Group зменшує свою діяльність у росії та готова повністю вийти з ринку, продавши там свою «дочку». Але знайти потенційних покупців не просто.
Про це заявив голова правління українського OTP Bank Володимир Мудрий в інтерв'ю Forbes.
Він нагадав, що президент групи OTP Шандор Чані висловив готовність продати російський банк принаймні за 50% від його ринкової вартості.
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«Основне, як на мене, те, що немає заяв на кшталт „розглядаємо стратегічно, плануємо“ тощо. Є чітка заява — готові продати хоч сьогодні», — зазначив Мудрий.
Водночас є питання, кому у рф можна продати OTP Bank. «Більшість інвесторів підсанкційні, а нові іноземні особливо туди не заходять», — пояснює він.
Також голова українського OTP заперечив, що угорська група отримувала багато пропозицій про продаж банку.
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За його словами, з 2022 року OTP зменшує свій бізнес у росії, чого зокрема вимагають європейський та американський регулятори. Так, на сьогодні корпоративний портфель знизився на 85%, нових кредитів юрособам банк не видає, а кількість відділень скоротилася на 39%.
Як повідомлялося, у квітні ЄЦБ посилив тиск на європейські банки, які досі не пішли з російського ринку.
Нині у росії продовжують працювати три «дочки» європейських банків — «Райффайзенбанк», «ЮніКредит Банк» та «ОТП Банк». Всі вони у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну заявляли, що розглядають можливість піти з Росії, проте досі цього не зробили.
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Згідно зі звітністю OTP Bank, його російський підрозділ у 2023 році отримав 240 млн євро чистого прибутку, що у 2,2 рази більше, ніж у 2022 році. Однак фінансові результати «ОТП Банку» у кілька разів нижчі, ніж показники «дочок» RBI та UniCredit. Так, чистий прибуток «Райффайзенбанку» в 2023 році склав 1,34 млрд євро, що становить 56% у загальному прибутку групи. російський «ЮніКредит Банк» заробив 665 млн євро чистого прибутку, результат усієї групи склав 9,5 млрд євро.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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