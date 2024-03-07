Дочірній банк угорського OTP у росії збільшив прибутки у 150 разів — Finance.ua

Дочірній банк угорського OTP у росії збільшив прибутки у 150 разів Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

Дочірній банк угорського OTP у росії збільшив прибутки у 150 разів

Чистий прибуток російського «ОТП-банку» (входить до угорської банківської OTP Group) за 2023 рік за місцевими стандартами звітності склав 21,4 млрд рублів.

Роком раніше «ОТП-банк» заробив лише 132,9 млн рублів прибутку, а після коригування фінансовий результат банку взагалі був від'ємним, пише російське фінансове видання Frank Media.

Чисті процентні доходи російського банку OTP до формування резервів у 2023 зросли на 61,3% - до 23,8 млрд рублів, а після — у 2,4 рази, до 18,8 млрд рублів. Чисті комісійні доходи збільшилися на 53,9% - до 12,5 млрд рублів.

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Активи російського «ОТП-банку» за рік збільшилися вдвічі і на кінець 2023 року становили 354,6 млрд рублів. Кредитний портфель виріс у 2,1 раза — до 288,3 млрд рублів.

Кошти корпоративних клієнтів у банку на 31 грудня минулого року становили 300,9 млрд рублів (зростання у 2,4 раза за рік), вклади фізосіб — 77 млрд рублів (+38,9%).

Капітал кредитної організації протягом року збільшився на 8 млрд рублів — до 40,2 млрд рублів. За минулий рік російський банк виплатив угорській OTP Group дивідендів на 13,5 млрд рублів.

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Нагадаємо, у травні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення було прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Відтоді Угорщина неодноразово шантажувала Україну та блокувала виділення військової допомоги. Відтак, у вересні 2023 року НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. У Нацагентстві сподівалися, що таке рішення переконає Угорщину розблокувати виділення 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу.

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