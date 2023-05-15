Угода століття: 28-річний чоловік купив всесвітньо відоме видання, яке складає рейтинги мільярдерів — Finance.ua

Угода століття: 28-річний чоловік купив всесвітньо відоме видання, яке складає рейтинги мільярдерів Сьогодні 13:33 — Фондовий ринок

Остін Рассел, 28-річний магнат автомобільних технологій, придбав 82% акцій Forbes Global Media Holdings, материнської компанії відомого ділового журналу.

Як повідомляє Bloomberg , угода оцінюється у 800 мільйонів доларів. Продавець — гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments, збереже за собою міноритарний пакет акцій.

Рассел є головним виконавчим директором компанії Luminar Technologies, яка розробляє технології лідару та машинного сприйняття на основі зору, в першу чергу для самокерованих автомобілів. Luminar, ринкова капіталізація якої становить 2,1 млрд доларів, торік отримала 40,7 млн доларів продажів і не є прибутковою.

Рассел планує стати візіонером бренду Forbes і не буде залучений в повсякденні операції.

Forbes планує призначити нову раду, що складається з американських експертів в області ЗМІ, технологій та штучного інтелекту.

Остін Рассел заснував Luminar Technologies в 2012 році у віці 17 років. У підлітковому віці працював над проектами в області фотоніки і оптоелектроніки, розробляючи новий вид лідера для забезпечення безпечних допоміжних і автономних можливостей на автомобілях, вантажівках та робо-таксі.

Довідка Finance.ua:

зараз Расселу 28 років, і він є наймолодшим у світі мільярдером. Рассел також був стипендіатом Thiel Fellowship, mit Tech Review Innovators Under 35 і учасником Forbes 30 до 30;

Luminar розробив першу програмну технологію, здатну забезпечувати живлення серійних автономних транспортних засобів. У компанії більше 5;.

згідно зі списком мільярдерів Forbes Остін Рассел у 2022 році мав статки в $1,6 млрд. у 2023 році його статки опустилися нижче мільярда.

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УНІАН За матеріалами:

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