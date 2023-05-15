Угода століття: 28-річний чоловік купив всесвітньо відоме видання, яке складає рейтинги мільярдерів — Finance.ua
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Угода століття: 28-річний чоловік купив всесвітньо відоме видання, яке складає рейтинги мільярдерів

Фондовий ринок
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Остін Рассел, 28-річний магнат автомобільних технологій, придбав 82% акцій Forbes Global Media Holdings, материнської компанії відомого ділового журналу.
Як повідомляє Bloomberg, угода оцінюється у 800 мільйонів доларів. Продавець — гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments, збереже за собою міноритарний пакет акцій.
Рассел є головним виконавчим директором компанії Luminar Technologies, яка розробляє технології лідару та машинного сприйняття на основі зору, в першу чергу для самокерованих автомобілів. Luminar, ринкова капіталізація якої становить 2,1 млрд доларів, торік отримала 40,7 млн доларів продажів і не є прибутковою.
Рассел планує стати візіонером бренду Forbes і не буде залучений в повсякденні операції.
Forbes планує призначити нову раду, що складається з американських експертів в області ЗМІ, технологій та штучного інтелекту.
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Остін Рассел заснував Luminar Technologies в 2012 році у віці 17 років. У підлітковому віці працював над проектами в області фотоніки і оптоелектроніки, розробляючи новий вид лідера для забезпечення безпечних допоміжних і автономних можливостей на автомобілях, вантажівках та робо-таксі.

Довідка Finance.ua:

  • зараз Расселу 28 років, і він є наймолодшим у світі мільярдером. Рассел також був стипендіатом Thiel Fellowship, mit Tech Review Innovators Under 35 і учасником Forbes 30 до 30;
  • Luminar розробив першу програмну технологію, здатну забезпечувати живлення серійних автономних транспортних засобів. У компанії більше 5;.
  • згідно зі списком мільярдерів Forbes Остін Рассел у 2022 році мав статки в $1,6 млрд. у 2023 році його статки опустилися нижче мільярда.
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За матеріалами:
УНІАН
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